Do swojej kanarkowej kiecki księżna dobrała beżowe espadryle na koturnie z juty z niedrogiej sieciówki Monsoon. Kosztują one ok. 200 zł. Jednak ich cenę księżna zrekompensowała sobie maksymalistycznymi kolczykami od Oscara de la Renty w kształcie słońca za 670 zł! Nie uważacie, że doskonale pasują do żółtej sukni od Jenny Packham?