Powoli myślimy o zbliżającym się sylwestrze i karnawale. Jeśli chodzi o kreacje to w tym sezonie zdecydowanie jest w czym wybierać. Jednak nie zapominajmy o odpowiednim wykończeniu stylizacji czyli biżuterii. Nas zainspirowała Barbara Kurdej-Szatan, która w jednym z odcinków "The Voice of Poland" wystąpiła w cekinowej sukience i dużych błyszczących kolczykach!

Postanowiliśmy przeszukać sieciówki, żeby znaleźć dla was osiem najmodniejszych par kolczyków, w których z pewnością wyróżnicie się w tłumie, a wszystkie tylko do 50 zł!

Najmodniejsze kolczyki na sylwestra 2018/2019!

Najmodniejsze kolczyki muszą błyszczeć i być pełne kryształków, cyrkonii i kolorowych kamieni. Minimalistki nie będą zadowolone, ale to w końcu sylwester i wszelki przepych jest wskazany!

Dodatkowym plusem jest to, że długie proste kolczyki wydłużają szyję i pasują do wszystkich kreacji! Zatem koniecznie zobaczcie co przygotowaliśmy w naszej galerii, ceny zaczynają się już od 19 zł!

