Jest tak gorąco, że marzysz tylko o zimnej lemoniadzie w pomieszczeniu z klimatyzacją? Cudownie, takie powinno być lato! Będzie jeszcze piękniejsze, jeśli polubisz kosmetyki chłodzące. Są jak klimatyzacja w kremie!

Reklama

Najlepsze kosmetyki chłodzące na lato 2019

Kosmetyki chłodzące to hit każdego lata. Kiedy żar leje się z nieba (a makijaż spływa z twarzy…) potrafią uratować sytuację - oprócz tego, że pielęgnują skórę twarzy i ciała, mają w składzie chłodzące substancje, które odświeżają i orzeźwiają. Najczęściej - mentol, który jest niezawodny i charakteryzuje się bardzo długim działaniem. Inne kosmetyki nie chłodzą za pomocą składników, a swojej formuły - mgiełki i żelowe kremy-sorbety obniżają temperaturę skóry (efekt będzie… mrożący, jeśli przechowasz je w lodówce!). W tym roku chłodzących nowości jest mnóstwo - wybraliśmy te najbardziej skuteczne, które obniżają temperaturę skóry i… robią dużo więcej. Oto nasi faworyci!

Mat. prasowe

Chłodzące kosmetyki do ciała

Mgiełka Hydrate Fine Moisturising Mist Douglas Naturals (39 zł) natychmiast odświeża i nawilża skórę. Może być stosowana także jako tonik. W składzie ma wodę kokosową, pełny antyoksydantów olejek z ziaren owsa i sok z białej brzozy, który wyrównuje koloryt skóry i ściąga rozszerzone pory skóry.

Wyszczuplające serum-korektor cellulitu Slim Extreme Eveline Cosmetics (15,99 zł) modeluje sylwetkę, walczy z rozstępami, zwiększa też sprężystość i jędrność skóry. Działa antycellulitowo przez 24 godziny i ma nową formułę chłodzącą - pozostawia uczucie naprawdę wyraźnego zimna!

Witalizująca mikroemulsja do ciała Body Splash Feel the Love Dr. Belter (158,40 zł) to lekka jak mgiełka emulsja w formie delikatnego mleczka - i można ją rozpylać! Jest świetna zwłaszcza dla ukojenia zmęczonych nóg. Zawiera masło shea, organiczny olej jojoba, ekstrakty z echinacei, liści winogron i kiwi, organiczny aloes, kwas hialuronowy oraz pantenol.

Mat. prasowe

Chłodzące kosmetyki do twarzy

Krem pod oczy Moisture Surge Eye 96h Clinique (135 zł) ma lekką, wodno-żelową formułę, która doskonale nawilża i przyjemnie chłodzi. Likwiduje opuchliznę i można stosować go w ciągu dnia na makijaż. Ponieważ zawiera odbudowujące przesuszoną skórę sfery lipidowe, mimo ultralekkiej konsystencji zapewnia cienkiej, delikatnej skórze pod oczami natychmiastowe i utrzymujące się do 96 godzin nawilżenie.

Chłodzący fluid matujący Perfecta (21,99 zł) to lekki podkład, który matuje cerę, a podczas aplikacji przyjemnie ją chłodzi. Dzięki inteligentnym pigmentom "soft focus" dobrze stapia się ze skórą. Choć jest matujący, nie ściąga skóry - zawiera witaminę E i glicerynę, które zapewniają jej nawilżenie.

Nawilżający krem z wodą lodowcową Dottore NMF Xpress Cream (179 zł) zawiera aż 20% składników o działaniu nawilżającym. Jednym z najważniejszych jest liposomalna woda lodowcowa, która daje efekt tzw. „głębokiego nawilżenia skóry”. Woda ta nie pozostaje na powierzchni naskórka i może wnikać w głębsze obszary skóry - działanie nawilżające utrzymuje się nawet do 48 godzin. Efekt orzeźwienia - natychmiastowy!