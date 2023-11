Świecącą się cerę można przypudrować lub zmatowić chusteczką, ale rozszerzone pory to trudny przeciwnik! A latem są jeszcze bardziej widoczne… Na szczęście są na nie sposoby - i to kremie!

Najlepsze sposoby na rozszerzone pory

Pomocy szukaj w drogerii i aptece. Jednak za nim się do nich wybierzesz, koniecznie… nałóż krem z filtrem. Bo to pierwszy sposób na idealną cerę bez poszerzonych porów - chroń skórę przed słońcem! Dlaczego? Ponieważ promienie UV niszczą kolagen w skórze, a ona traci elastyczność i jędrność - i pory stają się przez to o wiele bardziej widoczne.

Retinol, kwasy AHA i porządne oczyszczanie

Jak zatem ratować skórę, by nie szpeciły jej rozszerzone pory? Po pierwsze, postaw na retinol! Nie tylko wspiera on walkę ze starzeniem - przede wszystkim zwiększa produkcję kolagenu w skórze i minimalizuje wydzielanie sebum, w efekcie zapewniając gładszą skórę bez wyprysków i… bardziej zwarte pory.

Przydatne będą też kwasy AHA. Kremy z nimi rozpuszczają połączenia między komórkami a powierzchnią skóry i odblokowują pory, przy okazji rozjaśniając i wygładzając skórę.

Nie zapomnij też o porządnym, najlepiej kilkuetapowym myciu twarzy. Dwa razy dziennie! Po demakijażu użyj złuszczającego żelu, np. z aktywnym węglem, który zapobiega powstawaniu wągrów i zaskórników oraz zwęża pory.

A to nasze ulubione kosmetyki przydatne w walce z rozszerzonymi porami:

Krem złuszczający 5% kwas midgałowy + AHA, Ziaja Pro, 19 zł

Złuszczający żel z aktywnym węglem Czysta Skóra, Garnier Intensive, 19,99 zł

Krem z retinolem na trądzik wieku dorosłego na noc pureRETINOL 0.3, Pharmaceris, 52,90 zł