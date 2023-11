W upalnie dni twój makijaż trzyma się wyjątkowo krótko, a cera szybko wygląda na nieświeżą, świeci się i jest zaczerwieniona z gorąca? Wiemy, które kosmetyki ci pomogą!

Makijaż na upały

W gorące, letnie dni nie przesadzaj z makijażem. Jeśli nie musisz, nie noś podkładu, a zastąp go lekkim kremem BB lub kosmetykiem kryjącym w kompakcie. A jeśli podkład, to ten o przedłużonej trwałości lub… chłodzący! Nie wybieraj matującego, bo może być za ciężki. Jeśli masz problem z nadmiernym błyszczeniem się cery, twój problem rozwiąże za to matująca baza, która dodatkowo zwiąże makijaż ze skórą. Malując oczy, używaj kosmetyków w płynie, kremie lub wodoodpornych - są bardziej trwałe. A jeśli makijaż ma przetrwać nienaruszony wiele godzin, całą buzię na koniec spryskaj mgiełką utrwalającą. Podpowiadamy, które kosmetyki sprawdzą się najlepiej!