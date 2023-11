Kolor, krój, tkanina - to nie jedyne kwestie, którymi powinien kierować się mężczyzna wybierający koszulę. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale równie ważny jest rodzaj kołnierzyka. Aby wybrać ten najbardziej odpowiedni, warto znać podstawowe zasady, którymi należy się kierować.

Przy dobieraniu koszuli z konkretnym rodzajem kołnierzyka należy zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie: okazję (np. ślub, impreza rodzinna czy spotkanie biznesowe) oraz kształt twarzy.

Rodzaje kołnierzyków w męskich koszulach

Poznanie podstawowych rodzajów kołnierzyków w koszulach znacznie ułatwia poszukiwania i dobranie tej najlepszej. Można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje kołnierzyków:

klasyczny (tzw. kent) - jeden z najpopularniejszych rodzajów i prawdopodobnie najbardziej uniwersalny. Charakteryzuje się długimi, ostrymi końcami, czyli tzw. wyłogami. Sprawdza się zarówno w stylizacjach casualowych , jak i bardziej formalnych. Aby uniknąć odkształceń kołnierzyka, poleca się noszenie z krawatem;

, jak i bardziej formalnych. Aby uniknąć odkształceń kołnierzyka, poleca się noszenie z krawatem; włoski (tzw. cutaway) - cechą charakterystyczną tych kołnierzyków jest to, że mają szeroko rozstawione wyłogi. Jest polecany do formalnych okazji np. ślub, oficjalne gale czy spotkania biznesowe;

np. ślub, oficjalne gale czy spotkania biznesowe; z guzikami (button down) - wyłogi kołnierzyka są zapinane na guziki. Ten rodzaj jest uważany za nieformalny i codzienny. Można do tej koszuli zakładać krawat, ale nie może być on zbyt elegancki. Najlepiej jednak tego typu koszule prezentują się bez krawatów;

stójka - nie posiada wyłogów, przez co kołnierzyk jest specyficzny. Właśnie dlatego nie zakłada się do niego krawata. Rodzaj kołnierzyka pasujący do luźniejszego stylu.

Rodzaj kołnierzyka, a kształt twarzy

Mimo że w sklepach można znaleźć koszule z różnymi rodzajami kołnierzyków, to trzeba wiedzieć, że nie wszystkie będą każdemu pasowały. Duże znaczenie ma bowiem kształt twarzy mężczyzny. Najbardziej uniwersalny pod tym względem jest kołnierzyk włoski, który pasuje do większości rodzajów twarzy. Należy jednak pamiętać, że noszony rozpięty poszerza twarz i skraca szyję.

Większych ograniczeń nie ma również w przypadku kołnierzyków typu stójka i button down. Jeśli chodzi natomiast o kołnierzyki klasyczne (kent), to one wysmuklają twarz i dlatego uchodzą za odpowiednie dla mężczyzn o okrągłej twarzy.