Koszula w męskich stylizacjach potrafi dodać elegancji, szyku, ale również podkreślić element luzu. Wszystko zależy od jej rodzaju, koloru oraz tego, jak jest noszona. Ryzyko popełnienia modowego faux pas w przypadku dobierania koszuli do reszty stroju jest bardzo duża. Jeżeli robimy zakupy w sklepach, w których nie możemy liczyć na profesjonalne doradztwo w tym zakresie, lepiej znać podstawowe zasady, jakimi należy się kierować.

Reklama

Niektórzy mężczyźni największą wagę przywiązują do marki. Jest to błąd, ponieważ w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na szereg innych czynników.

Na co zwracać uwagę przy zakupie koszuli?

Kluczową kwestią przy dobieraniu koszuli do reszty stroju jest jej przeznaczenie. Oficjalna uroczystość, biznesowy look do pracy czy wyjście na miasto ze znajomymi - na każdą z tych okazji rodzaj koszuli będzie inny. Niezależnie od okazji, poszukując tej odpowiedniej, należy zwrócić uwagę na:

rozmiar koszuli i kołnierzyka - najlepiej robić to na podstawie wzrostu i tabeli rozmiarów, która w przypadku różnych producentów może się różnić. Rozmiar kołnierzyka to natomiast obwód szyi (obowiązuje zasada powiększenia go o szerokość palca),

krój koszuli - do wyboru są trzy podstawowe: custom fit (najbardziej uniwersalny), regular fit (klasyczny, bez wcięć) i slim fit (wyszczuplony). W tym przypadku powinna decydować budowa ciała,

(najbardziej uniwersalny), regular fit (klasyczny, bez wcięć) i slim fit (wyszczuplony). W tym przypadku powinna decydować budowa ciała, rodzaj mankietów - na guziki (mniej formalne, a nawet luźne) albo na spinki (formalne, oficjalne),

rodzaj materiału - do typowo formalnych stylizacji najlepiej, aby była to bawełna. W innych przypadkach może być to bawełna z domieszką innych materiałów.

Podstawowe zasady dobierania koszuli do reszty stroju

Ogólne zasady dobierania koszuli do innych ubrań są proste. Do formalnego garnituru i eleganckich butów najlepiej sprawdzą się koszule wykonane z bawełny, w stonowanych kolorach (biały lub janoniebieski), posiadające mankiety na spinki. W mniej formalnych stylizacjach np. do pracy w biurze można pozwolić sobie na większą ekstrawagancję w kwestii kolorystyki. Aby całość dobrze ze sobą współgrała, warto dowiedzieć się, jak zestawiać ze sobą ubrania pod kątem kolorów.

Do całkowicie luźnych strojów - sportowych butów, jeansów czy spodni typu „chinos“ najlepiej wybierać koszule o luźniejszym kroju (custom fit albo regular fit) z mankietami na guziki. Opcji kolorystycznych jest bardzo dużo, ponieważ można wybierać koszule w kratę, paski czy inne wzory.