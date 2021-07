Klaudia Halejcio i Ida Nowakowska zachwycają w Sopocie! Młode mamy błyszczały na imprezie marki biżuteryjnej

W piątek, 2. lipca na imprezie jednej z marek biżuteryjnych w Sopocie, pojawiły się piękne polskie gwiazdy! Wśród zaproszonych gości znalazły się między innymi Agnieszka Dygant, Katarzyna Glinka, Klaudia El Dursi jak również świeżo upieczone mamy - Klaudia Halejcio i Ida Nowakowska. Wszystkie panie olśniły swoimi kreacjami. Zobaczcie i oceńcie sami, która wypadła najlepiej!

Halejcio, Nowakowska, El Dursi i inni. Kto zachwycił stylizacją na imprezie marki biżuteryjnej?

1. Agnieszka Dygant

48-letnia aktorka zachwyciła nie tylko stylizacją, ale przede wszystkim swoją szczupłą sylwetką! Tylko spójrzcie na jej chudziutkie nogi. Widać, że aktorka stale dba o formę. Gwiazda na celebryckie wyjście założyła czarny, krótki kombinezon, do którego dobrała szerszą białą marynarkę oraz eleganckie sandałki na obcasie.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

2. Klaudia El Dursi

Stylizacje prowadzącej "Hotelu Paradise", to - jak zawsze - klasa sama w sobie! Piękna modelka zachwyca swoim wyglądem, a jej kreacje robią ogromne wrażenie. Tym razem gwiazda zdecydowała się założyć długą białą suknię z gorsetem w kwiatowy print. Do tej kreacji, Klaudia El Dursi dobrała sandałki na obcasie, a ponadto postawiła na delikatny makijaż i wyprostowane włosy.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

3. Katarzyna Glinka

Kolejną piękną gwiazdą, która pojawiła się na imprezie marki biżuteryjnej w Sopocie, jest Katarzyna Glinka. Aktorka zdecydowała się na granatową, cieniutką sukienkę z długim rękawem, z paskiem w talii. Stylizację uzupełniła modnymi espadrylami z odsłoniętymi palcami i wiązaniem na łydce oraz biało-granatową kopertówką ze złotym zapięciem.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

4. Klaudia Halejcio

Na imprezie w piątkowe, lipcowe popołudnie w Sopocie, nie zabrakło również Klaudii Halejcio! Choć aktorka zaledwie miesiąc temu została mamą, to jednak wygląda tak fantastycznie, że naprawdę trudno w to uwierzyć, że dopiero co urodziła. Piękna gwiazda w swojej dzisiejszej stylizacji postawiła na fantastyczną, letnią sukienkę w kwiatowy print i opadające ramiączka, do której dobrała oryginalne różowe buty oraz mini torebkę w tym samym kolorze.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

5. Ida Nowakowska

Druga świeżo upieczona mama, Ida Nowakowska, również pokazała się w genialnym, wakacyjnym looku. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" wybrała turkusowy komplet - top ze ściągaczem oraz długą spódnicę. Zestaw uzupełniają fantastyczne letnie dodatki - espadryle, kapelusz oraz mała, biała torebka. Naszym zdaniem Ida totalnie rozbiła bank.

Oprócz genialnej stylizacji gwiazdy, zwróćcie również uwagę na jej idealnie płaski brzuch! Przypomnijmy, że tancerka urodziła synka niecałe 2 miesiące temu. To naprawdę niesamowite, w jak błyskawicznym tempie, Ida wróciła do formy sprzed ciąży.