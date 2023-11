Pamiętacie suknię ślubną Anny Lewandowskiej? Anna i Robert Lewandowscy ślubowali sobie miłość i wierność w 2013 roku. Uroczystość odbyła się dokładnie 22 czerwca w kościele św. Anny w Serocku, a wesele zostało zorganizowane w Trębkach Nowych. Ania zachwyciła wówczas swoim wyglądem w pięknej, białej sukni, którą zaprojektował dla niej Maciej Zień. Teraz okazuje się, że po 6 latach od tamtych wydarzeń, kreacja trenerki wciąż jest bestsellerem!

Maciej Zień już w 2013 roku, po ślubie Ani i Roberta zdradził, że panna młoda wybrała kreacje z jego kolekcji, ale poprosiła o kilka poprawek. Jakich?

To wzór sukni, który indywidualnie dopasowuję do klientek. To był punkt wyjścia, efekt nie jest ten sam, Ania życzyła sobie odkrytych pleców. Podczas pierwszych przymiarek wymyślaliśmy dodatkowe halki- mówił wówczas w "Pytaniu na Śniadanie". Ta sukienka na tym polega, że mam mieć lekkość, ma się unosić na wietrze, dlatego jest niewykończona. W momencie wychodzenia z kościoła, te sukienki pięknie się zachowują. Każda jest inna, bo za każdym razem powstanie inne upięcie.