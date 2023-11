Znudziły cię dżinsowe boyfrendy i obcisłe rurki? W tym sezonie stawiamy na …dżinsowe kuloty! Ma je już w swojej garderobie Anna Lewandowska bo doskonale wie, że te spodnie będą jednym z mocniejszych trendów wiosna -lato 2019! Przeszukaliśmy znane sieciówki, żeby znaleźć te najoryginalniejsze i najtańsze!

Jakie wybrać i z czym nosić spodnie kuloty?

Mają szeroką nogawkę i sięgają do połowy łydki. Doskonale ukryją masywne uda, ale uwaga - to model który skraca sylwetkę. Możesz wybrać tak jak trenerka w jasnym spranym kolorze ale warto tez się skusić na granat lub czerń która dodatkowo wyszczupla. Mogą mieć wysoki stan, pasek w talii lub małe kieszonki z przodu. Z pewnością najlepiej prezentują się z butami na obcasach czy koturnach, szczególnie jeśli jesteś niska. Wysokie kobiety z powodzeniem będą je nosić z adidasami (supermodnymi kolorowymi sneakersami!) czy mokasynami. By zachować proporcje sylwetki nosimy je z dopasowaną górą. Podoba Ci się stylizacja Anny Lewandowskiej? Ruszaj na zakupy w poszukiwaniu wymarzonych i dopasowanych do naszej sylwetki dżinsowych kulotów! Skusisz się?

Zobacz poniżej naszą propozycję! Każde inne, wszystkie ultramodne i za mniej niż 200 zł!