Klara Lewandowska znów zadała szyku! Córka Ani i Roberta Lewandowskich wyrasta na małą modnisię. Śmiało można powiedzieć, że każda jej stylizacja jest dopracowana! ;) Rodzice Klary ostatni upodobali sobie morskie motywy na jej ubrankach (Bobas czy ikona mody? Przejrzeliśmy dla was garderobę rocznej Klary i chcemy wszystko). Jeszcze niedawno Klara miała na sobie spodenki w kraby, później sukienkę w urocze żółwiki. Teraz przyszedł czas na morską stylizację nr 3! Klara wystąpiła w pięknej beżowej sukience z falbanką w rybki. Co to za marka? Co to za model? Ile kosztuje? Już spieszymy wam z odpowiedzią!

