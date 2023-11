1 z 5

Już za kilka dni Klara Lewandowska będzie obchodziła swoje 1. urodziny! Córka Anny i Roberta Lewandowskich przyszła na świat 4 maja 2017 roku i jak wszyscy fani pary zdążyli się zorientować - do tej pory Ania i Robert nie zdecydowali się pokazać twarzy swojej pociechy światu. Teraz jednak się to zmieniło! Robert Lewandowski opublikował na Instastories urocze zdjęcie Ani i Klary, na którym widać twarz jego córeczki! Tę fotografię mogło zobaczyć ok. 12,7 mln fanów!

