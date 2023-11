Kinga Rusin jest mistrzynią romantycznych stylizacji! Gwiazda "Dzień Dobry TVN" pokochała w ostatnim czasie styl boho. Nic dziwnego! Kinga w zwiewnych kwiecistych sukienkach wygląda jak milion dolarów. Ostatnio założyła sukienkę z Reserved - właśnie w tym stylu, a jeszcze wcześniej postawiła na piękną różową kreację boho od Yoshe.

My postanowiliśmy przejrzeć jej inne kreacje i znaleźliśmy... to cudo! Rusin, kiedy była kilka tygodni temu na wakacjach, zapozowała swojemu partnerowi Markowi Kujawie w pięknej różowo-fioletowej sukience maxi w pióra. Wyglądała w niej obłędnie, dlatego postanowiliśmy znaleźć dla was niemal identyczne sukienki - uwaga! Już do 150 złotych.

PS. Taką sukienkę możecie nosić na dwa sposoby. Pierwszy - totalnie letni - w połączeniu z sandałkami lub klapkami. A drugi - bardzie jesienny - z ramoneską i sztybletami!

Kinga Rusin w ostatnim czasie pojawiła się w "Dzień Dobry TVN" w jasnej sukience w bordowo-czerwone kwiaty. Taką samą sukienkę kupicie w Reserved.