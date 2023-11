Z cyklu „czy wiesz, że?" – kiedy dziennikarz bądź dziennikarka tuż przed galą rozdania Oscarów wyjeżdża do Chicago, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przygotowuje relację z fabryki produkującej najbardziej pożądane statuetki w branży filmowej.

Wszystko wskazuje na to, że za tegoroczną relację z przygotowań do prestiżowej imprezy odpowiada nie kto inny jak Kinga Rusin. Dziennikarka, właścicielka ekologicznej marki produktów do pielęgnacji Pat&Rub oraz mama najbardziej uroczego szpica w polskim show-biznesie Czarka właśnie wrzuciła na swój Instagram zdjęcie, na którym przechodzi przez jezdnię (rozsądnie patrząc w prawo) w stylizacji, która sprawi, że poważnie zastanowicie się nad noszeniem kraty nadchodzącej wiosny.

W swojej nowej stylizacji Kinga Rusin połączyła długi płaszcz i pasującą bluzkę w kolorze gołębiego błękitu z obszernymi, wełnianymi spodniami w przeskalowaną kratę w kolorze żółto-szarym.

Co ciekawe, zarówno ten błękitny, kaszmirowy płaszcz jak i jedwabna koszula to projekty polskiej marki Mario Menezi, na którą dziennikarka już nie raz stawiała na wieczorowe imprezy. Cena niebieskiego płaszcza wynoi 3500 zł, z kolei koszt tej delikatnej koszuli to 1600 zł.

Spodnie w kratę z sieciówek, od lewej: Zara, 199 zł, Zara, 199 zł, Reserved, 119,99 zł, Mango, 119 zł, Zara, 79,90 zł

Choć marka kraciastych spodni dziennikarki jest nieznana, w sieciówkach znaleźliśmy dla was mnóstwo par w trendzie – już od 79 zł.

Swoją stonowaną stylizację Rusin wykończyła botkami na szpilce z elastyczną wstawką w stylu sztybletów oraz oversize'owymi okularami w stylu lat 70. Co myślicie o takim połączeniu?

