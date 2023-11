W pewnym momencie z dziennikarki stałaś się gwiazdą…

Co uważasz za swoje największe osiągnięcie zawodowe tych 25 lat?

Pierwszy reportaż z Oscarów, kiedy Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz odebrali nagrodę za scenariusz filmu „Trzy kolory. Czerwony”. To było wielkie przeżycie, wejścia na żywo do Jedynki, wtedy zobaczyłam słynny czerwony dywan. Za sukces poczytuję sobie przekonanie Edwarda Miszczaka do reportaży o operze w komercyjnej stacji, jaką jest TVN – byłam za kulisami Metropolitan Opera w Nowym Jorku i La Scali w Mediolanie. Cieszy mnie zawsze to, o co muszę długo walczyć. O wywiad z Marthą Stewart zabiegałam pięć lat.

Uparta jesteś. Teraz wykorzystujesz swoją popularność, aby pomagać ekologom w walce o ochronę dewastowanej polskiej przyrody.

Jestem głosem ludzi, którzy do tego głosu nie są dopuszczani. Zajmuję się tematem ekologii od ok. 10 lat. Ale dopiero teraz sytuacja zmusza do tego, żeby robić to głośniej niż zwykle, żeby chodzić do Sejmu, protestować. Tak źle z ochroną środowiska nie było nigdy! Z badań wynika, że 90 proc. Polaków jest przeciwnych polowaniom, a prawo pisane jest pod myśliwskie lobby, które stanowi zalewie 0,3 proc. polskiego społeczeństwa! Wykorzystuję moją popularność w słusznej sprawie. Widzę, co się dzieje na moich profilach na Instagramie i Facebooku! Ostatnio jeden z moich zaangażowanych ekologicznie postów miał 2 mln odsłon! Do niedawna takie wpisy były ignorowane, ludzie reagowali tylko na te o życiu prywatnym. Teraz to się zmieniło. Przyłożyłam trochę rękę do tego, że Ministerstwo Środowiska wycofało się z pomysłu odstrzału łosi. Zrobiłam wokół tego tematu, w porozumieniu z ekologami, dużo szumu. Uświadomiłam ludziom, co się wyrabia za ich plecami! Teraz, bywając w Sejmie, pokazuję twarze osób, które pod stołem załatwiają interesy jakiegoś wpływowego lobby. Niech się z tego tłumaczą przed wyborcami.