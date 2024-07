Kinga Rusin to nie tylko dziennikarka, ale też prawdziwa ekolożka i społecznik. Za pośrednictwem swojego Facebooka często informuje o wartych uwagi inicjatywach, pisze też o rzeczach, które nie do końca podobają jej się w Warszawie i proponuje swoje zmiany, aby wszystkim żyło się lepiej. często wzbudza to wśród internautów sporo emocji. Przypomnijmy: Kinga Rusin wkurzyła się na "słoiki i warszafkę". Wystosowała apel

Gwiazda chętnie angażuje się w rozmaite akcje społeczne i charytatywne. Już jutro Kinga weźmie udział w akcji WWF Godzina dla Ziemi, w ramach której ma zamiar wejść na szczyt Pałacu Kultury w szpilkach. Dziennikarka jest fanką wysokich obcasów i może poszczycić się pokaźną kolekcją seksownych szpilek. Na swoim Instagramie pochwaliła się kilkoma najefektowniejszymi parami, głośno zastanawiając się, które wybrać. Wszystko w towarzystwie ukochanego kota.



Które wybrać...? Mój stylista kot. W czwartek 26.06 wchodzę w szpilkach na ostatnie piętro Pałacu Kultury! - zapowiada.

Macie jakieś propozycje dla Kingi odnośnie wyboru szpilek?

