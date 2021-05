Katarzyna Cichopek opublikowała nową stylizację i znów zachwyciła wiosennym zestawem. Tym razem gwiazda "M jak miłość" postawiła na casualowy look, ale nie zapomniała o aktualnych trendach. Beżowy trencz to klasyka, która zawsze się sprawdza. Aktorka zestawiła go z białymi sneakersami. To idealne połączenie na wiosnę, które pokochały nie tylko gwiazdy, ale i instagramowe influencerki. Zobaczcie, gdzie kupić niemal identyczny płaszcz!

Katarzyna Cichopek w ultra modnym beżowym trenczu za niemal 2 tys. zł.

Beżowy trencz to must have w szafie każdej kobiety. Klasyczny, jasny płaszcz nigdy nie wychodzi z mody i jeśli nie mamy pomysłu na wiosenny look, wystarczy zestawić jeansy, białą koszulę i beżowy trencz, aby stworzyć stylizację na wiele okazji.

Katarzyna Cichopek doskonale o tym wie i na spacer po Warszawie wybrała trencz marki Marella za 1 819 zł, białą bluzę i sneakersy Alexandra McQueena w roli głównej. Ta prosta, ale efektowna stylizacja zachwyciła fanki gwiazdy "M jak miłość", które komplementują look i inspirują się tym zestawem przy tworzeniu własnych.

Pięknie wyglądasz Kasiu 😍❤️ Świetne stylizacje ❤️ Katarzyno wyglądasz bosko 😊

Sami spójrzcie na wiosenny look Katarzyny Cichopek. Aktorka wygląda świetnie zarówno w kobiecych sukienkach, jak i w codziennym wydaniu.

Katarzyna Cichopek zdecydowała się na długi beżowy trencz marki Marella. Ten model w nowej kolekcji kosztuje 1 819 zł. To klasyka w najlepszym wydaniu i pasuje zarówno do szpilek, jak i białych sneakersów.

Klasyczny beżowy trencz można też kupić w sklepach Sinsay. Co ciekawe, ten ponadczasowy model płaszcza kupimy już za 119 zł.