Katarzyna Cichopek kocha sukienki! Na Instagramie bardzo często pokazuje nowe stylizacje, które zachwycają fanki. Tym razem naszą uwagę przykuła dziewczęca jedwabna sukienka w najmodniejszy print sezonu! Zobaczcie jaki?

Katarzyna Cichopek w seksownej panterce!

Katarzyna Cichopek jest jedną z czołowych postaci serialu „M jak miłość”. Od kilkunastu lat związana z aktorstwem, ale również tańcem. W szafie gwiazdy zdecydowaną większość stanowią sukienki, chętnie wybiera te krótkie i długie, ale przede wszystkim muszą mieć wzory. Kwiaty, grochy czy właśnie najmodniejsza w sezonie letnim panterka! Widać, że gwiazda doskonale orientuje się w trendach, bo to właśnie te printy rządzą na wybiegach. Zobaczcie poniżej, jak pięknie wygląda aktorka!

Odkąd aktorka zaczęła podkreślać sylwetkę - talię, dekolt i zgrabne nogi, stała się inspiracją dla wielu kobiet, które zachwycają się jej urodą. Zawsze na czasie, kobieco i oryginalnie - tak można opisać styl gwiazdy. Zobaczcie, gdzie kupiła swoja nową sukienkę! Tak wygląda na modelce...

Jedwabna sukienka to projekt rumuńskiej luksusowej marki Nissa i kosztuje 1099 zł. Uszyta z delikatnego jedwabiu w oryginalnym zielonym kolorze z nadrukiem czarnej panterki. Trzeba dodać, że ten wzór będzie królował również w sezonie jesień-zima 2019/2020, dlatego warto wziąć przykład z Kasi Cichopek i zaopatrzyć się chociaż w jedną część garderoby w ten ponadczasowy print! Kasia Cichopek uwielbia letnie zwiewne kroje, i falbanki oraz długość mini, do której zawsze dobiera seksowne szpilki. Czarne delikatne sandałki z DeeZee to strzał w dziesiątkę! Jak wam się podoba?