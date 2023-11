Stacja TVP postanowiła odświeżyć kolejny format i już jesienią widzowie będą mieli szansę ponownie oglądać „Czar par”. Wiadomo, że programu nie poprowadzi Krzysztof Ibisz, a w nowej roli zadebiutuje Maciej Kurzajewski i Izabela Krzan. Okazuje się, że to nie jedyne gwiazdy, które zobaczymy w programie. Już wiadomo, kto pojawi się w roli jurorów! Pierwszą gwiazdorską parą będzie Katarzyna Cichopek z mężem!

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel jurorami w "Czar par"!

Jesienna ramówka zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że pojawiają się kolejne informacje dotyczące nowych programów, które już od września czekają na widzów. Tym razem TVP ujawniło nazwiska jurorów programu „Czar par”. Już wiadomo, że będzie to gwiazda serialu „M jak miłość”, Katarzyna Cichopek, która wystąpi razem z mężem. Marcin Hakiel po wielu latach wróci do telewizji, po udziale w „Tańcu z gwiazdami” zniknął z show-biznesu, a teraz będzie miał okazję sprawdzić się w nowej roli. Sądzicie, że gwiazdorska para podbije serca widzów?

Na czym polega program "Czar par"?

W programie zobaczymy zmagania 14 par, które będą rywalizowały ze sobą, a jury będzie miało za zadanie ocenę uczestników w poszczególnych konkurencjach i wyłonienie zwycięzcy. Nagrodą będzie 300 tys zł. Program będzie można oglądać na antenie TVP2, a data emisji została wstępnie zaplanowana na 10 września. "Czar par" widzowie zobaczą o godzinie 20.45. Będziecie oglądać?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel już jakiś czas temu chwalili się udziałem w nowym projekcie

