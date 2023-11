Dobrze wiemy, że uwielbiacie stylizacje Katarzyny Cichopek, dlatego tak często je prezentujemy. Żona Marcina Hakiela świetnie wie, co się teraz nosi. I nawet wśród uli z pszczołami wygląda stylowo! Czy jej kolejna stylizacja jest lepsza od tej sprzed kilku dni, gdy miała na sobie modny hiszpański trend? Zobaczcie, co tym razem ubrała Kasia Cichopek!

Sukienka w grochy - gdzie kupić?

Stylizacje Kasi Cichopek są z dnia na dzień coraz ciekawsze. Aktorka już nie tylko na czerwonych dywanach zachwyca swoimi kreacjami, ale i robi to na wakacjach. Gwiazda odpoczywała w ostatnich dniach z rodziną na Majorce. Do swojej walizki musiała zapakować wiele pięknych sukienek, bo codziennie ma na sobie inną! Ostatnia bardzo przypadła fanom do gustu. W sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

- Jak Ty to robisz że na każdym zdjęciu wyglądasz bombowo ???????????? ??? - Ładny uśmiech❤️???? - Kasiu w sukienkach ci pięknie!! - Sukienka cudna ???????? - pisali fani.

Kasia na przejażdżkę zabytkowym pociągiem Soller Mointain Train wybrała białą sukienkę w czarne grochy. Cena modelu "Blanca" to 329 złotych. Sukienka pochodzi od Moniki Świderskiej. Kasia Cichopek na Instagramie napisała, że często nosi lekkie i luźne stylizacje, bo jest wtedy "lepsza wentylacja podwozia". Poza tym, można się przy tym ładnie opalić, ale zawsze należy pamiętać o kremach z filtrem! ;)

Jeden z internautów wytknął Cichopek, że sukienka w grochy jest pognieciona. Okazało się, że jedna z pociech gwiazdy spała na niej podczas wycieczki, która trwała 9 godzin.

W takim razie daje radę - odpisał fan Cichopek w sieci.

Czy sukienki na wycieczki to dobry pomysł? Patrząc na minę Kasi, zdecydowanie tak! Co myślicie o tym modelu?

Sukienka kosztuje 329 zł

