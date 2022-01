Katarzyna Cichopek w hitowych śniegowcach. Nowe zdjęcia paparazzi!

Małgorzata Rozenek-Majdan kocha kolor beżowy, ponieważ doskonale wie, że total looki właśnie w tym kolorze zawsze wyglądają dobrze i... drogo. Gwiazda coraz częściej stawia na beż, również wtedy kiedy stawia na casualowe looki. Rozenek-Majdan została przyłapana w jasnobeżowym dresie i w beżowej kurtce-misiu w sobotę rano przez fotoreporterów. Zobacz także: Małgorzata Rozenek zaprojektowała czapki po 400 złotych. Co na to jej fani? Perfekcyjna pani domu dobrała do całości pluszową torebkę Pinko ze złotym łańcuchem oraz najmodniejsze i najcieplejsze buty na zimę. Mowa oczywiście o Moon Boots - czyli o białych śniegowcach ze złotymi akcentami, które na stronie Eobuwie.pl są teraz na wyprzedaży. Jeszcze do niedawna kosztowały prawie 2000 złotych - teraz możesz je upolować za 1359 złotych. Całość stylizacji Małgorzaty Rozenek-Majdan prezentuje się fenomenalnie. Casualowo, ale i modnie! My jesteśmy na tak, a wy? Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan na te jesienne buty wydała 2000 zł. Niemal identyczne kupicie za 130 zł Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na beżowy look z Moon Boots w roli głównej. Białe Moon Boots ze złotym napisem kosztują na Eobuwie.pl 1359 złotych. Te buty to ideał dla każdej kobiety, której jest zawsze zimno. Gruba podeszwa i futerko sprawią, że żadna minusowa temperatura nie będzie już wam straszna! PS. Mamy świadomość, że te buty nie wyglądają seksownie, ale stawiając na ten model stawiamy przede wszystkim na komfort i oczywiście ciepło! Szukasz ciepłych i modnych butów na zimę? Zajrzyj na Modago.pl i znajdź idealne buty zimowe damskie . Zwróćcie uwagę na złotą maseczkę, na którą zdecydowała się Rozenek-Majdan. Pasuje do Moon Boots ;-) Cóż za dyskretny detal! Małgorzata Rozenek-Majdan...