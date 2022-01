Wyprzedaże to niezmiennie najlepszy moment na zakupowe szaleństwo. Przeglądając zimowe promocje zachowaj jednak zdrowy rozsądek i skup się na rzeczach, które nie wypadną z trendów po jednym sezonie. Nie oznacza to, że masz całkowicie zaniechać modowych eksperymentów, ale wykorzystać moment, by taniej kupić dodatki i ubrania, które stanowią tzw. bazę garderoby i sprawdzą się przy wielu różnych stylizacjach. Szukając inspiracji w kwestii butów zwróć uwagę na looki Anny Lewandowskiej . Trenerka najczęściej stawia na klasyczne modele w neutralnych kolorach, które są bardzo uniwersalne. Buty z wyprzedaży w stylu Anny Lewandowskiej Kozaki Celebrytka na co dzień zdecydowanie stawia na wygodę. Chętnie sięga po czarne kozaki do kolan na stabilnym słupku lub na niemal płaskiej podeszwie z minimalnym obcasem. Proste fasony wykonane są z gładkiej skóry, bez żadnych ozdób. Trenerka zwykle zestawia je z obcisłymi jeansami, ale świetnie pasować będą także do spódnic i sukienek, zarówno tych midi, jak i krótkich. Podobne kozaki znajdziesz na wyprzedaży w Pull&Bear. Teraz przecenione są z 249 zł na 199 zł. Mają kwadratowe noski, które były hitem w latach 90., sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i do eleganckich outfitów. Kozaki na niskim obcasie w dostępne są natomiast w Reserved. Ich cena obniżona została z 399,99 zł na 299,99 zł. Wykonane są ze skóry i mają luźną wysoką cholewkę. Klasyczny fason, możesz nosić latami. Kowbojki Choć ostatnio bardziej pożądane są długie kowbojki, Anna Lewandowska woli ponadczasowy, krótszy model w czarnym kolorze. Zestawiała go z ramoneską, długim kożuchem, a latem ze skórzanymi szortami. Skórzane kowbojki z kwadratowymi noskami trafiły na...