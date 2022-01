Katarzyna Cichopek w obłędnym fioletowym płaszczu. Podobny znajdziecie w Sinsay za 80 zł!

Katarzyna Cichopek wybrała się w góry z rodziną, a jej zdjęcia wywołały w sieci prawdziwą burzę ze względu na "narodową kwarantannę" i zamknięte hotele. Jednak mimo początkowych kontrowersji gwiazda "M jak miłość" nie zamierza zrezygnować z publikowania kolejnych zimowych stylizacji. Jej ostatni look zachwycił fanki gwiazdy, które dopytują o markę różowego dresu, który w połączeniu z panterkową puchówką wygląda obłędnie! Znamy markę i cenę! Katarzyna Cichopek wypoczywa w górach w ultra modnym dresie Katarzyna Cichopek swoją ostatnią zimową stylizacją udowodniła, że sportowy zestaw wcale nie musi być nudny. Gwiazda "M jak miłość" nie boi się kolorów i teraz porzuciła sukienki na rzecz wygodnych dresów, pokazując, że w takiej stylizacji też można wyglądać kobieco! Uwielbiam słoneczne dni, od razu mam więcej siły i chęci do działania. Jak to dobrze że dzień staje się coraz dłuższy - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek. Pod pięknym zdjęciem gwiazdy "M jak miłość" pojawiło się mnóstwo komplementów, ale tym razem nie dotyczyły one scenerii, ale stylizacji gwiazdy. Piękny dresik skad❤️❤️? Mega kurtka Przepiękne zdjęcie pani Kasiu a ten dres mega Bardzo ładne zdjęcie Kolorowy dres marki FemiStories zachwycił fanki Katarzyny Cichopek. Co prawda ten model nie należy do najtańszych i składa się ze spodni za 199 zł i bluzy a 239,90 zł, ale trzeba przyznać, że w prezentuje się doskonale. Całość uzupełniła ciepła kurtka w panterkę i modne buty Inuikii, które kosztują ok. 1 tys. zł. Tylko spójrzcie na nowy look Katarzyny Cichopek z ultra modnym dresem! Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Katarzyna Cichopek w welurowych dresach. Podobne w Lidlu kupicie...