Katarzyna Cichopek w modnych spodniach w kratkę. One odejmą kilka kilogramów! 

Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie stawia na modne stylizacje z sieciówek. Gwiazda serialu "M jak miłość" znajduje tam prawdziwe perełki, w których wygląda doskonale. Tym razem zwróciliśmy uwagę na nową stylizację aktorki, która postawiła na elegancję we francuskim stylu. Kobiecy płaszcz w kratę, wełniany beret i ciężkie botki - to look, który w sezonie jesień 2020 jest prawdziwym hitem. Co ciekawe Katarzyna Cichopek wcale nie wydała na niego fortuny. Każdy element stylizacji gwiazdy pochodzi ze sklepu Sinsay. Sprawdziliśmy, ile kosztuje ten total look Katarzyny Cichopek! Będziecie zaskoczeni... Katarzyna Cichopek w ultra modnym płaszczu w kratę Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które przywiązują ogromną wagę do swoich stylizacji. Tutaj przypomnisz sobie najlepsze zestawy gwiazdy! Aktorka często nosi ubrania polskich marek lub z sieciówek i tym samy udowadnia, że stylizacja wcale nie musi być droga, aby prezentowała się efektownie. Tak było tym razem! Aktorka zdecydowała się na bardzo modny tej jesieni płaszcz w kratę i postawiła na markę Sinsay. Model, który wybrała kosztuje 119 zł . Do tego założyła wełniany beret, ciężkie buty za 129 zł i stworzyła idealny look na jesień. Cały zestaw, który ma na sobie Katarzyna Cichopek kupimy w Sinsay za 380 zł. Sami zobaczcie i oceńcie jesienny look Katarzyny Cichopek!