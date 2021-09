Katarzyna Cichopek nie przestaje zachwycać swoim stylem. Tym razem gwiazda "M jak miłość" zaprezentowała się w hitowej stylizacji na jesień 2021. Jej genialna marynarka zachwyciła tysiące fanów, a z kolei modne kozaki kompletnie skradły nasze serca. Jest pięknie, elegancko i z klasą. Koniecznie zobaczcie również, gdzie i za ile możecie dostać podobne kozaki w stylu Katarzyny Cichopek w świetnej cenie. Zobacz także: Katarzyna Cichopek w odważnej kreacji na ślubie przyjaciółki! Tylko spójrzcie na to rozcięcie! Katarzyna Cichopek w najmodniejszych kozakach na jesień 2021 Katarzyna Cichopek uwielbia media społecznościowe i jest w nich bardzo aktywna. Na Instagramie aktorki co chwila pojawiają się nowe posty, dzięki czemu fani na bieżąco wiedzą, co słychać u gwiazdy. Katarzyna Cichopek chętnie dzieli się pięknymi kadrami związanymi zarówno z jej życiem zawodowym, jak i prywatnym. Furorę zawsze robią również zdjęcia gwiazdy "M jak miłość" , na których aktorka prezentuje swoje genialne stylizacje. Tysiące fanek chętnie inspiruje się stylem pięknej Katarzyny Cichopek i jesteśmy przekonani, że wiele z nich olśnił również jej najnowszy look. Zobaczcie sami! Zobacz także: Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcie w bieliźnie. Fanka: "Naturalna kobieta bez plastiku i botoxu" Katarzyna Cichopek w swoim jesiennym looku postawiła na czarną bluzkę i spodnie w tym samym kolorze, szarą marynarkę z ciekawym zdobieniem przy kieszeniach oraz na przepiękne czarne marszczone kozaki na cienkiej szpilce. Fanki dosłownie oszalały na punkcie stylizacji gwiazdy! - Pani Kasiu, olśniewa Pani 👏👏👏 - Mega look👌👌😘😘😘. - Super Kasiu 🥰 - Oryginalna marynarka 😍 Super! 🤩🤩 - Klasa sama...