Katarzyna Cichopek w boskiej sukience w kwiaty za 700 zł. Podobny model kupicie na letniej wyprzedaży w Sinsay za 39 zł!

Katarzyna Cichopek zachwyca swoją najnowszą letnią stylizacją. Gwiazda „ M jak miłość ” opublikowała ostatnio na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w pastelowym looku- to hit lata 2020 . Wiemy, gdzie kupicie ubrania, które ma na sobie! Pochodzą z polskiej sieciówki, a dobra wiadomość jest taka, że aktualnie kupicie je na wyprzedażach! Zobaczcie sami! Zobacz także: Te modne sandały na lato 2020 wyszczuplają i wydłużają nogi, a są ultrawygodne! Oto największe hity Instragrama Katarzyna Cichopek w pastelowej stylizacji z sieciówki Fani aktorki zachwycają się jej nowym lookiem, Katarzyna Cichopek doskonale orientuje się w trendach i wie, że pastele to ponadczasowy hit, który wraca do łask co sezon. Aktorka słynie z kreacji od znanych projektantów i luksusowych marek , ale bardzo często wybiera też ubrania sieciówki . Tym razem postawiła na polską markę Sinsay. Bluzka, szorty, torebka i stylowe klapki to prawdziwy hit lata! My jesteśmy zachwyceni, zobaczcie sami jak się prezentuje aktorka! Wyświetl ten post na Instagramie. Cześć Kochani! Już dzisiaj otwarcie jednego z największych salonów @Sinsay w Polsce w Blue City w Warszawie. Oprócz kolekcji damskiej i męskiej znajdziecie w nim rzeczy dla dzieci #foxandbunnybysinsay oraz linię HOME! Zapraszam Was serdecznie 😽#sinsay #sinsaybluecity #totallook @sinsay Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Lip 15, 2020 o 12:55 PDT Nas zachwyciła pudrowa i bardzo kobieca bluzka z opuszczonymi rękawami, która dodatkowo podkreśla i optycznie powiększa...