Katarzyna Cichopek pochwaliła się sukcesem córki. Helenka poszła w ślady mamy!?

Kasia Cichopek w środę 7. października świętowała swoje 38. urodziny! Z tej okazji na instagramowym profilu aktorki, pojawiło się rodzinne zdjęcie. Możemy na nim zobaczyć jak cała rodzina celebruje ten wyjątkowy dzień. Co więcej, chyba po raz pierwszy możemy tak dokładnie zobaczyć także jej dzieci! Naszym zdaniem synek aktorki to wykapany tata, a córeczka to kopia Katarzyny Cichopek. Zobaczcie sami! Zobacz także: Modne płaszcze na jesień. Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" wybrała model z Sinsay za 119 złotych Kasia Cichopek pokazała twarze dzieci! Tak aktorka świętowała swoje 38. urodziny Kasia Cichopek należy do grona gwiazd, które pilnie strzegą swojej prywatności. Aktorka i jej mąż starają się izolować swoje dzieci od świata show biznesu. Zazwyczaj na Instagramie gwiazdy "M jak miłość" pojawiają się fotografie, na których jej pociechy są odwrócone tyłem, lub ich twarze są częściowo zasłonięte. Tym razem, chyba po raz pierwszy, możemy zobaczyć dużo więcej! Gwiazda pochwaliła się nowym zdjęciem z okazji swoich 38. urodzin. Wygląda na to, że aktorka postanowiła uczcić ten dzień w rodzinnym gronie. Na fotografii widzimy Kasię Cichopek razem z mężem i dziećmi, a twarze pociech zostały pokazane niemal w całości. Już wcześniej internauci sugerowali, że Adam, to kopia taty, a Helenka to wykapana mama. Naszym zdaniem to zdjęcie zdecydowanie to potwierdza! Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy oczywiście złożyli serdeczne życzenia pięknej aktorce. - Samych szczęśliwych dni i zdrowia dla całej rodziny - Wszystkiego najlepszego, spełniania kolejnych marzeń,...