W życiu Katarzyny Cichopek naprawdę intensywny czas! Gwiazda pracuje na kilku planach zdjęciowych, ale ostatnio najwięcej czasu spędza na nagraniach do 2. edycji programu "You Can Dance", w którym jest jurorką. I właśnie gwiazda pochwaliła się fotką z planu tanecznego show, którą zachwyciła fanów, a zwłaszcza ich damską część! Internautki dopytują o sukienkę, którą Kasia Cichopek ma na sobie. My wiemy, gdzie ją dostać! Ten model świetnie sprawdzi się na wesela - w końcu sezon w pełni! Sprawdźcie szczegóły.

Katarzyna Cichopek w obcisłej sukience podkreśla swoją idealną figurę!

Katarzyna Cichopek na razie nie ma czasu na wakacje, bo aktualnie pochłaniają liczne obowiązki zawodowe - praca na planie "M jak miłość", "Pytanie na śniadanie", a także "You Can Dance. Nowa generacja"! Aktualnie gwiazda najwięcej pracy ma na planie tanecznego show, z którego na bieżąco chwali się nowymi fotkami, a my dzięki temu możemy podziwiać jej kolejne stylizacji. Ostatnio Katarzyna Cichopek pochwaliła się lookiem w oversizowym garniturze, a teraz założyła sukienkę w kolorze pudrowego różu, ozdobioną piórkami przy dekolcie, która wspaniale podkreśla też jej szczupła figurę. Zobaczcie sami!

Instagram/KATARZYNA CICHOPEK

Fanki gwiazdy są zachwycone jej stylizacją i oprócz komplementów dla Kasi Cichopek, dopytują również, gdzie można upolować taki model!

- Piękności ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - Ale sukienka sztos! - Kasiu kochana ! Skąd ta piękna sukienka??😍😍😍❤️❤️❤️ - Cudowna, wyglądasz jak milionów dolarów 😍🔥 - Pani zawsze jest piękna ❤️❤️❤️ - Wow 🤩 - piszą fani.

Instagram/KATARZYNA CICHOPEK

Jak się okazało, sukienkę Kasi Cichopek możecie dostać na yoshe.com w cenie 695 złotych! To idealny model na wielkie wyjścia, czy wesela - w końcu sezon w pełni. Jeśli zatem nie macie jeszcze wybranej kreacji, a szykuje się Wam taka impreza, to koniecznie rozważcie ten zakup, bo jest on teraz totalnym hitem wśród polskich gwiazd. Ostatnio w identycznej kreacji pojawiła się również Małgorzata Rozenek!

Instagram @r_majdan

Instagram/KATARZYNA CICHOPEK

Instagram/KATARZYNA CICHOPEK