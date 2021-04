Katarzyna Cichopek pochwaliła się nową stylizacją. Jednak fani, zamiast na ubrania, zwrócili uwagę na jej stopy...

Katarzyna Cichopek stara się spędzać wolny czas na powietrzu. Po męczącym dniu gwiazda korzysta ze swojego tarasu, na którym ma mnóstwo kwiatów i piękną huśtawkę do odpoczynku. Gwiazda pochwaliła się nowym zdjęcie z balkonu, na którym przy okazji chciała zaprezentować swój codzienny zestaw. Podarte spodnie i pastelowa bluza to hit sezonu. Fani jednak zamiast na ubrania przypatrywali się jej stopom i to właśnie o nie Kasia dostała najwięcej pytań!

Fani pytają Katarzynę Cichopek o stopy

Kasia Cichopek do swojej stylizacji użyła bluzy w pastelowym kolorze, bliskim odcieniu mięty. Fani zauważyli, że jej pastelowo-pomarańczowe paznokcie doskonale się zgrywają, oraz że jest to kolor dość oryginalny. Kasia zamiast klasycznych kolorów jak czerwony czy czarny postawiła na wiosenne barwy.

Pani Kasiu, jaki kolor ma pani paznokci u stóp? Nie dość, że piękne stopy to ten kolor na nich i ta opalenizna w połączeniu wygląda mega! Świetny kolor paznokci u stóp, taki wiosenny! Kto by pomyślał, że paznokcie u stóp też robią stylizację! Pięknie

Kasi faktycznie bardzo pasuje ten śliczny kolor, tym bardziej, jak zauważyła jedna z fanek do opalonej skóry. Gwiazda TVP była ostatnio z rodziną na wakacjach na Dominikanie, choć już wróciła do obowiązków w Polsce, wciąż wygląda promiennie, a z wyjazdu przywiozła piękną opaleniznę.

Kasia pochwaliła się popołudniem spędzanym na własnym tarasie. Uwagę fanów przykuły stopy gwiazdy!

Kasia dla wielu fanów jest przykładem do naśladowania jeśli chodzi o stylizację. Gwiazda wybiera bezpieczne wzory, kwiatowe sukienki i zawsze kobiece wzory.