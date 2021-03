Jak wyglądają balkony polskich gwiazd? Cichopek ma piękną huśtawkę, Omenaa Mensach niezwykłe rośliny, a Skrzynecka stawia na kolory

Balkony w poprzednim roku przeszły swój renesans. Epidemia zastała świat budzący się do życia i wiosny. Coraz cieplejsze temperatury skłaniały do wyjazdów, spacerów, wizyt w restauracyjnych ogródkach... Wszyscy pamiętamy doskonale, jak było i że z powodu obostrzeń, byliśmy zmuszeni celebrować wiosnę we własnych czterech kątach. Gdy tylko zrobiło się cieplej, porzucony na zimę balkon stał się nowym centrum życia. Gwiazdy chwaliły się swoimi tarasami, podpowiadając ciekawe triki, które możemy wprowadzić także w naszych domach. Wybraliśmy najciekawsze i najbardziej pomysłowo urządzone balkonowe przestrzenie!

Balkony gwiazd: kwiaty, kwiaty i jeszcze raz kwiaty!

Oczywiście pomiędzy balkonami gwiazd możemy śmiało dostrzec pewne podobieństwo. Wiadomo, że żeby dać sobie troszkę kontaktu z naturą, wszyscy stawiają na rośliny. Najlepiej, żeby były bujne i wysokie i dały wrażenie małego ogrodu. Gwiazdy mają jednak różne wybory jeśli chodzi o kolorystykę i meble. Niektórzy wolą klasykę, a niektórzy jak Kasia Skrzynecka uwielbiają otaczać się wszystkimi kolorami.

Balkon Katarzyny Cichopek pokochali jej fani już w tamtym roku. Gwiazda przygotowuje właśnie swoje włości na wiosenne rośliny.

Kasia stawia na klimatyczne oświetlenie i mnóstwo roślin.

Kasia postawiła także na huśtawkę w kształcie cebuli.

Katarzyna Skrzynecka z kolei pochwaliła się tarasem, na którym spokojnie można zjeść z rodziną obiad. Przyznacie, że nie brakuje tu kolorów!

Kasia chwali się, że jej mąż jest samozwańczym ogrodnikiem.

Omenna Mensah z kolei postawiła na szykowny taras. Króluje złoto, szarość i wyszukane, wysokie rośliny.

Zwróćcie uwagę na podłogę na balkonie Omeny. Ten wzór jest nie tylko ładny, ale także wygodny w takiej przestrzeni.

Omenna koloryzuje swój taras kolorowymi meblami.

Edyta Herbuś postanowiła na swoim balkonie zrobić rajski ogród!

Czujecie się zainspirowani?