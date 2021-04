Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie kolejne zdjęcie z Dominikany. Co prawda aktorka wraz z rodziną wróciła już do Polski, ale wakacyjne wspomnienia nadal jej nie opuszczają. Tym razem pod rodzinną fotografią gwiazdy "M jak miłość" pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy! Fanki aktorki komentują jej nienaturalnie wydłużone nogi i zakryte twarze dzieci. Co na to Katarzyna Cichopek?

Katarzyna Cichopek zaatakowana za zdjęcie z wakacji

Gwiazda "M jak miłość" przerwę w nagraniach na planie serialu postanowiła wykorzystać na urlop i razem z rodziną cieszyła się pięknym słońcem na Dominikanie. Powrót do Polski z pewnością nie należał do łatwych z powodu deszczowej pogody, jaką aktualnie mamy w kraju, ale Katarzyna Cichopek ma na to sposób i postanowiła podzielić się z fanami kolejnym zdjęciem z egzotycznych wakacji.

Za oknem zima, więc wrzucam Wam odrobinę słońca - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie pod rodzinnym zdjęciem.

Tym razem spotkała się z dość mocną krytyką Internautów! Fani gwiazdy "M jak miłość" są zaskoczeni, że aktorka po powrocie do Polski nadal publikuje wakacyjne zdjęcia i zwracają uwagę, że Katarzyna Cichopek po raz kolejny wydłużyła sobie nogi na fotografii. To nie jedyny zarzut! Internauci zastanawiają się, dlaczego aktorka nie pokazuje twarzy swoich dzieci.

Grunt to sobie wydłużyć nogi jak si jest niskim😂😂😂dobrze że jest taka opcja💪💪💪 A mnie irytują zdjęcia dzieci bez twarzy...tak wiem chcą zachować ich prywatnośc,ale wtedy zwyczajnie wolę zdjęcia samych rodziców. Też tak uważam, albo podejmuje decyzję o nie pokazywaniu dzieci albo je pokazuje👏👏👏 a nie robię cyrk i zasłaniam twarz.

Na niektóre zarzuty Katarzyna Cichopek zdecydowała się odpowiedzieć. Okazuje się, że wykorzystuje do zdjęć specjalny obiektyw i robi zdjęcia z dołu, dzięki temu jej nogi wydają się bardzo długie!

to obiektyw szerokokątny.

Wygląda na to, że fani aktorki czują już lekki przesyt jej wakacyjnymi zdjęciami! Chyba pora na kolejne stylizacje?

Aktorka w mediach społecznościowych publikowała mnóstwo rodzinnych zdjęć z wakacji!

Najwięcej emocji w sieci wywołały jednak zdjęcia gwiazdy "M jak miłość" w bikini. Trzeba przyznać, że treningi przyniosły doskonałe efekty.