Przy wyborze kozaków należy wziąć pod uwagę indywidualne uwarunkowania, w tym przede wszystkim typ figury i kształt nóg. Dzięki odpowiedniemu doborowi obuwia można wymodelować sylwetkę: wydłużyć nogi, optycznie je wyszczuplić, a nawet dodać sobie kilka centymetrów.

W sklepach i salonach obuwniczych dostępnych jest kilka fasonów kozaków. Już od kilku sezonów dużą popularnością cieszą się kozaki overknee, które charakteryzują się bardzo długą, sięgającą za kolano, cholewką. Oprócz tego dostępne są również: oficerki, kowbojki, muszkieterki, a także praktyczne i funkcjonalne buty o fasonie emu (śniegowce).

Kozaki dla kobiet ze szczupłymi nogami

Kobiety ze szczupłymi nogami mogą wybierać praktycznie każdy fason kozaków bez obaw o to, jak będą się w nich prezentować. Najefektowniej wyglądają kozaki overknee na obcasie, czyli kozaki o bardzo długiej cholewce. Kobiety z długimi i szczupłymi nogami mogą również nosić oficerki, kowbojki, a także śniegowce. Nie bez znaczenia jest to, że sięgające za kolano kozaki niezbyt dobrze sprawdzą się w przypadku kobiet o zbyt szczupłych nogach. Takie panie powinny postawić na kozaki z cholewką odstająca od nogi.

Kozaki dla kobiet ze zbyt grubymi nogami

Kobiety, które mają solidne nogi, przy wybieraniu kozaków dopasowanych do swojej sylwetki, powinny dążyć do jej optycznego wyszczuplenia. Dla kobiet, które są posiadaczkami zbyt grubych nóg, najlepszą opcją są kozaki na słupku lub koturnie. Ponadto powinny one wybierać buty z dopasowaną cholewką, ponieważ, odstające od nogi, kozaki, mogą optycznie poszerzyć zbyt pulchne nogi. Dlatego też u tego kobiet najlepiej sprawdzą się kozaki z elastyczną gumą przy cholewce, które same dopasowują się do kształtu łydki.

Kozaki dla kobiet z krótkimi nogami

Kobiety, które skarżą się na za krótkie nogi, powinny dążyć do ich optycznego wydłużenia. Zaleca się, aby wybierały one kozaki na kilkucentymetrowym obcasie. Natomiast powinny unikać butów o fasonie emu, a także butów, których cholewka sięga do połowy łydki. Ponadto tego typu kobiety powinny zrezygnować z kozaków z różnymi ozdobami na rzecz butów o jednolitym kolorze.