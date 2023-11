1 z 17

Ciepłe swetry to obowiązkowy element garderoby w sezonie jesienno-zimowym. Najlepiej, jeśli będą miękkie, grube i wygodne. Nosimy je do każdej stylizacji, zarówno tej codziennej, jak i wieczorowej. W tym sezonie obok jesiennych beży i szarości, śmiało możemy postawić na mocne kolory! A wśród nich króluje – żółty.

Z czym nosić ciepłe swetry?

Ciepłe, grube swetry doskonale sprawdzają się nie tylko do spodni. Oczywiście dzianina, jeansy i botki to jesienna klasyka, ale w tym sezonie możemy zaszaleć i swetry zakładać do spodni, spódnic, a nawet na sukienki.

W wersji casualowej najlepiej sprawdzi się ciepły swetr założony na koszulę. Do tego rurki i botki na obcasie. W ten sposób stworzymy supermodną stylizację do pracy, kina, na zakupy czy spacer. Jeśli decydujemy się na wersję elegancką – do swetra zakładamy spódnicę ołówkową lub plisowaną. Koniecznie zakładamy wtedy botki lub kozaki na obcasie.

Hitem są zarówno luźne fasony swetrów, jak i dopasowane modele z prążkowanej dzianiny. To, na jaki rodzaj się zdecydujemy zależy wyłącznie od nas.

Które gwiazdy noszą swetry w żółtym kolorze?

Gwiazdy pokochały ciepłe swetry w mocnych kolorach. A prawdziwym hitem wśród nich są modele w kolorze żółtym. Wybierają je między innymi: Katarzyna Zielińska, Małgorzata Rozenek-Majdan i Kasia Cichopek. Ciepłe, grube swetry w żółtym kolorze w stylizacjach gwiazd pojawiają się najczęściej w połączeniu z jeansami. Prosty, casualowy look zawsze się sprawdza podczas codziennych wyjść.

