Płaszcz to podstawa wiosennej garderoby i niezawodne okrycie, które każda kobieta powinna mieć w swojej szafie! Jest elegancki, ale ma sportowy charakter, uniwersalny, bo pasuje do wszystkiego i jest taki szykowny! Wiedzą o tym gwiazdy i bardzo często prezentują się w nim nawet na czerwonym dywanie. Nam spodobał się ten, w którym pokazała się Kasia Tusk na swoim Instagramie. Zobacz, gdzie go kupisz!

Beżowy trencz-must have na wiosnę!

Damski płaszcz zwany trenczem od paru sezonów cieszy się niezwykłą popularnością. Naszym zdaniem to najbardziej uniwersalne okrycie. Jeśli kupisz ten klasyczny beżowy, posłuży ci przez następne lata. Sieciówki proponuję bardzo dużo ciekawych modeli w ciepłych odcieniach: beżu, kawy z mlekiem czy toffi aż do rudego. Najlepiej postaw na ten wiązany w tali paskiem, z szerokim kołnierzem, jedno lub dwurzędowy, może być długi lub sięgający bioder (zobacz poniżej ten z Sinsay jest teraz na przecenie!). Założysz go dosłownie do wszystkiego: sukienki, garnituru i szpilek, a jeśli lubisz swobodne stylizacje: t-shirtu, dżinsów i kolorowych sneakersów! Czas ruszyć na wiosenne zakupy i wybrać swój ulubiony model!

