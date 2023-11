Wywołują uśmiech i miłe wspomnienia, są totalnym hitem sezonu! Tej wiosny stawiamy na t-shirty z nadrukiem ulubionych bohaterów z kreskówek! Co o tym myślicie? Nam bardzo spodobał się ten trend i postanowiliśmy przeszukać wszystkie popularne sieciówki, gdzie jak się okazuje można znaleść oryginalne koszulki z kolorowym nadrukiem!

Hit sezonu -bohater kreskówki na t-shircie! Gdzie kupić i jak je nosić?

Wszyscy kochamy i nosimy t-shirty, niewątpliwie są najczęściej kupowaną częścią garderoby i co roku zdobywają coraz więcej fanów. W swojej szafie ma je również najpopularniejsza gwiazda młodego pokolenia Sylwia Przybysz. Na Instagramie często umieszcza zdjęcia w kolorowych koszulkach z ulubionym zespołem lub właśnie bohaterem kreskówki np. słoniem Dumbo! Piosenkarka bardzo często ubiera się w sieciówkach również bluzka w której zaprezentowała się ostatnio pochodzi z sieciówki Bershka i kosztuje 59 zł. Warto się zainspirować ponieważ tej wiosny właśnie nadruk kultowych bohaterów z ulubionych kreskówek to motyw, który warto wybrać. Myszka Miki, kaczor Donald, Snoopy czy Superman to klasyki ale prawdziwym hitem są: śpiąca królewna, Arielka, lub dzwoneczek z "Piotrusia Pana”!

Nosimy je do szkoły, do pracy, na randkę i imprezę! Będą idealnie się prezentować z dżinsami, skórzaną spódnicą i marynarką! U nas zobaczysz, gdzie je kupić! Zatem przypomnij sobie swojego ulubionego bohatera i ruszaj na zakupy!

Poniżej zobaczcie osiem najzabawniejszych i stylowych t-shirtów! Ceny zaczynają się już od 29 zł!

