Eleganckie kapelusze męskie to m.in. fedora i melonik. Na oficjalne wyjście kobieta może wybrać nakrycie głowy z dużym rondem. Do letnich stylizacji pasują natomiast słomkowe, jasne modele.

Kapelusz to ozdoba całej stylizacji. Zarówno jego damski, jak i męski model, powinien pasować do pozostałej części stroju. Ważne, by dodatki były w takiej samej tonacji kolorystycznej, co nakrycie głowy.

Kapelusze damskie w eleganckich i ekstrawaganckich stylizacjach

W zestawieniu ze szpilkami lub sandałami na obcasie i sukienką doskonale wygląda damski kapelusz z dużym rondem. Jest eleganckim dodatkiem, do którego pasują również okulary przeciwsłoneczne. Wykonane z filcu, mające równie szerokie, ale falujące rondo nakrycie głowy typu BB również nadaje się na specjalne okazje. Warto je połączyć z klasycznym trenczem i sukienką.

Miejski look a damskie nakrycia głowy

Kapelusz typu BB dobrze wygląda także z jeansami i topem. W codziennych stylizacjach panie mogą też sięgnąć po słomkowy kapelusz, który pasuje do sandałów i zwiewnych sukienek. Nada szyku letnim zestawieniom. Po naszyciu na niego koralików idealnie pasuje do ubrań w stylu boho.

Elegancki look – jaki kapelusz męski wybrać?

Do eleganckich stylizacji męskich pasuje kapelusz typu fedora. Idealnie wygląda z płaszczem, garniturem lub samą marynarką. Ważne, aby nosić do niego strój mający kołnierzyk. Do fraka koniecznie należy założyć cylinder – wysokie na około 20-30 cm nakrycie głowy. Szykowny mężczyzna może sięgnąć także po melonik. Ten model ma nieduże rondo w półkolistym kształcie i jest wypukły. Pasuje m.in. do garniturów.

Panama - kapelusz męski na lato

Panama to jasny, słomowy kapelusz męski. Oryginalnie wykonuje się go z liści palmy jipijapa. To nakrycie głowy ma klasyczny kształt, przypominający fedorę. Panama najlepiej prezentuje się w połączeniu z letnimi ubraniami. Warto go zestawić z hawajską koszulą lub lnianym garniturze w jasnych garniturze.

Kapelusz trilby – idealny do casualowych stylizacji

Miejskie stylizacje uzupełni męski kapelusz trilby – nieformalna wersja fedory. Ma podobny kształt główki i mocno przylega do czaszki. Można go połączyć np. ze sportowym garniturem.