Moda na niebieskie, zielone lub turkusowe włosy, czyli tzw. mermaid hair, przyszła do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Trend szybko stał się hitem głównie za sprawą blogerek. Nastolatki pokochały modę na niebieskie włosy. Dołączyła do nich również Julia Wróblewska, która zastanawia się nad metamorfozą na lato. A co na to jej fani?

Świetny pomysł! Zrób niebieskie, a co Ci szkodzi. ;) - zachęcają fani.

Przychylacie się do ich opinii? Do tej pory Julia Wróblewska stawiała raczej na naturalne fryzury.