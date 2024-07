Niebieskie włosy to oryginalny pomysł na imprezową stylizację, ale nie tylko. Gdy włosy mają odcienie turkusu i zieleni możemy mówić o tzw. mermaid hair, które nasuwają skojarzenie z syrenami.

Jak zrobić niebieskie włosy?

Jeśli chcesz uzyskać efekt niebieskich włosów, masz kilka możliwości. Zanim zdecydujesz się na którąkolwiek, zastanów się:

jak długo chcesz utrzymać niebieski kolor na włosach;

w jakiej kondycji są twoje włosy;

czy jesteś gotowa na poprawianie koloru raz w miesiącu?

Do wyboru masz zastosowanie:

farby w sprayu – efekt utrzyma się do następnego mycia, jest to więc doskonały wybór na jednorazowy wypad, np. na imprezę. Jedna puszka to koszt kilku złotych, ale jeśli masz długie włosy, prawdopodobnie będziesz potrzebować ich 4-5 .

. zmywalnego tonera do włosów – daje efekt delikatnej koloryzacji. Tonery występują w wyrazistych intensywnych kolorach. Stopniowo się wypłukuje i utrzymuje się na włosach średnio 6-8 myć. Koszt jednego opakowania rozpoczyna się od 10 złotych.

trwałego tonera do włosów – podobnie jak zmywalny toner, ma intensywne kolory, jednak nie zmywa się. Jest droższy od zmywalnego tonera i kosztuje około 20 złotych.

trwałej farby – gdy kolor ci się znudzi, będziesz musiała czekać cierpliwie, aż włosy odrosną albo pokryć je nowym, ciemniejszym kolorem. Koszt jednej tubki zaczyna się od 20 złotych.

Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją załączoną do opakowania preparatu.

Niebieskie włosy po rozjaśnianiu

Niebieskie włosy na ciemnych włosach są nie do zrobienia bez użycia rozjaśniacza. Niestety również ciemne blondynki będą musiały najpierw jeszcze bardziej rozjaśnić swoje kosmyki, ponieważ niebieskie włosy będą wyglądały dobrze jedynie na platynowym blondzie. Wyjątek stanowi farba w sprayu – niektóre firmy oferują rodzaj białego podkładu, który nakłada się wcześniej w takim sam sposób jak farbę. Do farb nie dołącza się rozjaśniacza, dlatego należy go kupić osobno.

Jak pielęgnować niebieskie włosy?

Niebieskie włosy zanim uzyskały niebiański kolor, musiały być rozjaśnione. W związku z tym są bardzo zniszczone i pozbawione dużej części swojego budulca. Wymagają specjalnego i delikatnego traktowania – stosowania odżywek, masek regenerujących, łagodnych szamponów.

Mermaid chair – włosy syrenki

Moda na niebieskie włosy niczym u syrenki coraz bardziej zadomawia się także w Polsce. Nie są to intensywne chabrowe czy szafirowe odcienie, ale zbliżone bardziej do morskich, czyli mieszanka turkusu, zieleni i wszystkiego, co kojarzy się z... wodorostami. Farbuje się przede wszystkim końcówki, tworząc morskie ombre hair, przechodzące z niebieskiego przez morski do naturalnego blondu. Najefektowniej wygląda to na długich falowanych włosach.

