Julia Wieniawa z torebką za ponad 10 tysięcy złotych! Ten model pokochały też inne polskie gwiazdy

Julia Wieniawa doskonale wie, co jest modne i stylowe i bardzo często w swoich total lookach stawia na modne dodatki od światowej sławy projektantów. Tym razem młoda aktorka zdecydowała się na fantastyczną torebkę, którą pokochały też inne polskie gwiazdy. To prawdziwe cudo, ale niestety nie należy do najtańszych. Sprawdźcie, czy skusiłybyście się na ten model!

Julia Wieniawa z torebką za ponad 10 tysięcy złotych

Julia Wieniawa co chwila zachwyca nas swoimi doskonałymi stylówkami, od których aż ciężko oderwać wzrok. Gwiazda ma naprawdę fantastyczny styl, a w jej szafie znajduje się mnóstwo hitowych elementów garderoby od najlepszych projektantów. Wygląda na to, że aktorka jest również wielką fanką torebek od najsłynniejszych domów mody, a te najczęściej nie należą do najtańszych.

Tym razem Julia Wieniawa pochwaliła się chyba swoim ulubionym modelem - torebką Oblique Saddle Bag od Diora. Aktorka jest szczęśliwą posiadaczką tej torebki już od przeszło dwóch lat i dobiera ją zarówno do eleganckich, jak i casualowych stylizacji. Zobaczcie sami, jak się prezentuje!

Instagram

Ten model pokochało mnóstwo gwiazd, co w ogóle nas nie dziwi. Ile zatem kosztuje to cudo? Niestety niemało, bo trzeba się liczyć z wydatkiem ok. 10 tysięcy złotych. Jednak na pewno każda kobieta, która kocha modę doskonale wie, że jest to torebka, którą warto mieć w swojej garderobie.

Instagram

Jak już wspomnieliśmy, ten model torebki od Diora pokochały też inne gwiazdy, a wśród nich są między innymi Anna Lewandowska czy Natalia Siwiec. A Wam jak się podoba? Skusiłybyście się na taki model?