Julia Wieniawa w modnych butach i torebce z CCC. Zapłacimy za nie 89 złotych!

Choć za oknem wciąż panuje zimowa aura, Julia Wieniawa postanowiła przywrócić nieco słońca i zaprezentowała się w iście wiosennej stylizacji. Aktorka postawiła w niej nie tylko na kolor, który jest jednym z najmodniejszych w nadchodzącym sezonie, ale również na dodatki w największych trendach! Co więcej, modne buty i torebkę Julia Wieniawa wybrała w CCC i zapłacimy za nie mniej niż 100 złotych!

Zobacz także: Julia Wieniawa z torebką za 9000 zł. Podobne w stylu tego hitowego modelu znajdziecie już za 99,99 zł

ZOBACZ WIDEO Tak mieszka Julia Wieniawa! Tylko spójrzcie na te luksusowe wnętrza 01:12

Trendy wiosna-lato 2021: Julia Wieniawa w butach i torebce z CCC

Jeansy o prostych nogawkach, T-shirt i marynarka o wyrazistym kolorze i oversizowym kroju to ponadczasowa stylizacja, która zawsze zda egzamin. Jak widać Julia Wieniawa doskonale zdaje sobie z tego sprawę, tak samo jak i z tego, że to dodatki są w stanie zrobić całą robotę i sprawić, że nasz look zyska zupełnie inny charakter.

Co więcej w stylizacji aktorki pierwsze skrzypce gra kolor, który wiosną podbije ulice - rdzawy pomarańcz. Gwiazda postawiła na niego nie tylko w marynarce, ale również w bardzo modnym modelu butów - delikatnych sandałach na prostokątnym obcasie z cienkimi paseczkami, które kupimy w CCC za 89,99 zł!

Mat. prasowe

Do wszystkiego Julia Wieniawa dobrała czarną, plecioną torebkę ze skóry ekologicznej. Warto zwrócić uwagę, że jest ona zupełnie inna niż buty i zapamiętać, że właśnie takiej różnorodności powinnyśmy się trzymać. Dodatkowo miękka torebka idealnie sprawdzi się do każdej stylizacji - i tej bardziej eleganckiej, jak i sportowej, bez względu na panującą porę roku. Tą z CCC marki Jenny Fair kupimy również za 89,99 zł!

Mat. prasowe

Planujesz już swoją wiosenną garderobę? Choć aura za oknem sprawia, że wciąż bardziej niż o zwiewnych sukienkach, myślimy o otulających swetrach, warto już teraz zacząć się rozglądać za ubraniami i dodatkami, które w nadchodzących miesiącach podbiją ulice. Zwłaszcza, że wyprzedaże trwają w najlepsze.