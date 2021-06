Julia Wieniawa wybrała modny top i spódnicę z popularnej sieciówki. To hit lata 2021, który dostaniecie za grosze! 

Julia Wieniawa pochwaliła się wakacyjnym lookiem, a my z zachwytem patrzymy na jej fantastyczny top i spódnicę. To idealny zestaw na lato 2021, który kosztuje naprawdę niewiele.

Julia Wieniawa co chwila prezentuje się w genialnych stylizacjach, z których wiele fanek uwielbia czerpać inspirację. Gwiazda aktualnie wypoczywa w gorącej Grecji i chętnie chwali się zdjęciami z wyjazdu, na których możemy podziwiać jej kolejne, genialne total looki. Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciła jej stylizacja z popularnej sieciówki.

Komplet, w skład którego wchodzi krótki top oraz długa spódnica do kostek sprawi, że nikt nie przejdzie obok Was obojętnie. Zobaczcie sami, jak pięknie prezentuje się w nim gwiazda! Wiemy, gdzie i za ile go dostaniecie.

Julia Wieniawa w genialnym topie i zwiewnej spódnicy z popularnej sieciówki

Julia Wieniawa pomimo młodego wieku, osiągnęła już naprawdę dużo, a my co chwila dowiadujemy się o jej kolejnych projektach zawodowych. Jest świetną aktorką, wokalistką, tancerką, bizneswoman, ale także ma genialne wyczucie stylu! Dla tysięcy fanek to właśnie Julia Wieniawa jest ikoną stylu, od której chętnie czerpią inspirację. I nic w tym dziwnego, bo aktorka świetnie orientuje się w modowych trendach, co udowadnia w każdej stylizacji.

Tym razem gwiazda pochwaliła się fotografią z gorącej Grecji, wykonaną w przejściu jednej z bardzo ciasnych, greckich uliczek. Julia Wieniawa wybrała na spacer przepiękny komplet ze Stradivariusa w odcieniu czerwieni, ze wzorem w malutkie białe kwiatuszki. Sami spójrzcie, jak pięknie wygląda w nim aktorka.

Top, który wybrała Julia Wieniawa, sprawdzi się doskonale nie tylko w takim wydaniu, ale także dopasujecie go do krótkich szortów czy jeansów. Jak już wspomnieliśmy, dostaniecie go w Stradivariusie w bardzo dobrej cenie - dokładnie 59,90 zł!

Spódnica Julii Wieniawy również jest dostępna w Stradivariusie w bardzo przystępnej cenie - to wydatek jedynie 69,90 złotych. Łatwo więc policzyć, że zakup kompletu (topu i spódnicy), wyniesie Was dokładnie 129,80 złotych. Naszym zdaniem to naprawdę atrakcyjna cena za tak modne propozycje! Komplet świetnie sprawdzi się zarówno na spacer, do pracy, czy na randkę.

Gwiazda do tego zestawu dobrała również genialne sandały, które także są hitem w tym sezonie. To nie tylko ultra modny, ale przede wszystkim bardzo wygodny model, który świetnie sprawdzi się na długie, letnie wyprawy.

Koniecznie dajcie znać, który element dzisiejszej stylizacji Julii Wieniawy, podoba się Wam najbardziej!