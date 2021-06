Top Julii Wieniawy to absolutny must-have na nadchodzące lato. Znajdziesz go w popularnej sieciówce

Anna Lewandowska podczas wizyty na planie "Top Model" zachwyciła ultra drogą stylizacją. Uwagę zwracał jej szydełkowy top od Magdy Butrym, za który trzeba zapłacić aż 3500 zł. Ten trend jest również lansowany w sieciówkach. Modele w stylu tego od polskiej projektantki możemy znaleźć m. in. w Reserved oraz H&M już od 49 zł. Zobacz także: Trendy 2020: Anna Lewandowska na planie "Top Model" w stylizacji od polskiej projektantki za 12 tysięcy złotych! Szydełkowe topy w stylu Anny Lewandowskiej od 49 zł Szydełkowe elementy odzieży lub dodatki to trend, który można zaobserwować już od kilku sezonów. Projektanci coraz większa uwagę zwracają na to co eko lub w stylu retro. Nic więc dziwnego, że wraca moda na produkty hand made lub właśnie na takie stylizowane. W ofercie znajdziemy nie tylko buty, paski czy torebki ale również topy, które będą idealnym pomysłem na stylizację na lato ale także dopełnieniem odważnej aczkolwiek eleganckiej ubraniowej propozycji. Na pleciony top zdecydowała się Anna Lewandowska. Zestawiła go z eleganckim garniturem. Model, który wybrała pochodzi z kolekcji Magdy Butrym i kosztuje aż 3500 zł, ale w sieciówkach możemy znaleść sporo tanich odpowiedników w tym stylu. W H&M na wyprzedaży możemy je już dostać od 49 zł. Jak widać na przykładzie trenerki, szydełkowe topy nie tylko sprawdzą się w typowo luźnych letnich stylizacjach, ale spokojnie można je zestawiać z pozornie nie pasującą do nich elegancją, dodając całości stylizacji niezwykłej kobiecości oraz pazura. Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy bawią się na weselu. Trenerka wybrała seksowną mini od polskiej projektantki! Anna Lewandowska bralet od projektantki Magdy Butrym ubrała z okazji wizyty na planie nowego sezonu "Top...