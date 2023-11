Romantyczna sukienka z falbankami, a do tego... adidasy?! Jeszcze kilka lat temu takie kontrowersyjne połączenie nie śniło się nikomu po nocach, a teraz jest to największy hit minionego lata i zaczynającej się właśnie jesieni. Doskonale o tym wie Julia Wieniawa, która na planie zdjęciowym zaprezentowała swoją najnowszą stylizację. Julka założyła uroczą sukienkę w kropki od Just Paul, dobrała do niej najmodniejsze w tym sezonie sneakersy na koturnie.

Julia Wieniawa w sneakersach z sieciówki

Julka zdecydowała się na model z Deichmanna. Te masywne sneakersy nawiązują do kultowych butów z lat 90. na grubej podeszwie. Model zachwyca bardzo modnym połączeniem kolorów – białego, czerwonego oraz materiału w panterkę. Snekaersy mają grubą 5 cm podeszwę, która nie tylko jest bardzo stylowa, ale zapewni komfort na każdym kroku. Sneakersy kosztują 239 złotych.

A wy co sądzicie o takiem połączeniu? Ubrałybyście się tak jak Julka?

Julia Wieniawa założyła adidasy z sieciówki.

Kosztują 239 złotych.