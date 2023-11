1 z 5

Mimo intensywnego ataku doskonałej pogody, słonecznych dni i bezchmurnego nieba, większość z nas nie ma możliwości, aby cieszyć się doskonałą, wiosenną aurą – ponieważ większość dni spędzamy w zacienionej szkole lub w biurze. Cóż – nie jeśli jest się Julią Wieniawą!

Aktorka, która wypoczywa właśnie po swoim wyjątkowo stylowym wypadzie na festiwal filmowy w Cannes – postanowiła zrobić sobie małą majówkę i wczorajszy dzień spędziła korzystając ze słońca na Placu Zbawiciela, również znanym jako ulubione miejsce wypadowe społecznych hipsterów.

Tradycyjnie, 19-latka pochwaliła się na Instagramie swoją stylówką, zamieszczając swój pozowany portret na warszawskim placu oraz zdjęcie całej sylwetki przed lustrem w mieszkaniu. Nie sposób przeoczyć jej superkrótkie szorty! Uwaga – są one częścią kolekcji polskiej marki, a w dodatku kosztują naprawdę niewiele. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć!

