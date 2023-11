4 z 4

Po „Agencie” Wróblewska nie została jednak zasypana nowymi propozycjami aktorskimi. Nastolatka się tym jednak nie przejmuje, bo teraz znów skupia się na nauce.

– Zdawanie do szkoły aktorskiej nie wchodzi w tym roku w grę, bo nie zdążyłabym się przygotować do egzaminów. Chcę za to dostać się na iberystykę. To jest mój plan B na życie. Jeśli nie wyjdzie mi z aktorstwem, będę mogła uczyć języka hiszpańskiego – deklaruje.

Takiego wariantu najwyraźniej nie rozważa jeszcze druga Julia, bo zapytana przez nas o to, czy (i co) zamierza studiować, uchyla się od odpowiedzi. Chętniej opowiada za to o swojej muzyce.

– Na jesieni wyjdzie moja debiutancka płyta – zapowiada Wieniawa w rozmowie z „Fleszem”.

I to właśnie jej Julia poświęca teraz większość swojego czasu. Nagrania przygotowuje z producentem Wojtkiem Urbańskim, odpowiedzialnym m.in. za sukces zespołu Rysy. Latem Julka zamierza nakręcić teledysk do singla promującego to wydawnictwo. O pomoc poprosiła ukochanego Antka Królikowskiego, który studiował reżyserię. Wydaje się więc, że w jej przypadku nauka będzie musiała jeszcze poczekać.