Oto najmodniejsze buty na lato 2021 w stylu Julii Wieniawy, które dostaniecie w CCC! 

Delikatne i zwiewne, oversizowe, z falbanami czy kopertowe. W sezonie wiosna-lato 2020 wybór sukienek jest ogromny i z całą pewnością każda kobieta ma już kilka modeli w swojej szafie. A jak wybrać buty, które będą pasowały do każdej sukienki, a w dodatku nie zrujnują naszego portfela? Mamy dla Was przegląd najmodniejszych butów, które idealnie sprawdzą się nie tylko w tym sezonie i można je nosić do każdej stylizacji! Wśród propozycji nie mogło zabraknąć modnych sneakersów , delikatnych sandałków z paskami i oczywiście klapek, które już od kilku sezonów królują w sezonie letnim! W tym sezonie sneakersy nosimy do wszystkiego! Sneakersy to zdecydowanie najmodniejsze buty na sezon wiosna lato 2020. Zakładamy je dosłownie do wszystkiego. Świetnie wyglądają ze spódnicami o każdej długości i z kobiecymi sukienkami. Nosimy je do dresów, jeansów, szortów, a nawet eleganckich garniturów. To zdecydowanie model, którego nie może zabraknąć w naszej szafie! Delikatne sandałki na obcasie czyli klasyka w najlepszym wydaniu Delikatne sandałki, które eksponują stopę idealnie wyglądają nie tylko do eleganckich sukienek. W sezonie letnim będą doskonałym uzupełnieniem każdego zestawu. Instagramerki noszą je do garniturów, spódnic i zwiewnych, dziewczęcych sukienek. Najmodniejsze w tym sezonie są sandały na średnim obcasie z delikatnymi paskami w roli głównej.