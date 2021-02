Julia Wieniawa ogłosiła wspaniałą wiadomość! Fani składają gratulacje

Julia Wieniawa ma kolejne powody do radości! Młoda aktorka idzie jak burza, a jej życie to nieustanne pasmo sukcesów. Gwiazda właśnie pochwaliła się na InstaStory swoim kolejnym wielkim osiągnięciem. Zyskała nawet aprobatę fanów z zagranicy! Zobaczcie, co takiego się wydarzyło!

Julia Wieniawa pochwaliła się swoim kolejnym sukcesem

Pomimo młodego wieku, Julia Wieniawa jest jedną z czołowych polskich gwiazd. Ostatni rok obfitował w wiele fantastycznych projektów i wyzwań, których podjęła się aktorka, a te, przyniosły jej ogromne sukcesy. Pięknej gwieździe nie przeszkodziła nawet pandemia - pracowała bardzo intensywnie i dalej nie zamierza zwalniać tempa.

Również w życiu prywatnym aktorki, dzieje się dużo dobrego. Julia Wieniawa jest szczęśliwie zakochana i tworzy wspaniały związek z Nikodemem Rozbickim. Para przestała już ukrywać swoje uczucie i chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w sieci. Ponadto na początku roku, gwiazda wprowadziła się do swojego luksusowego apartamentu za... 2 miliony złotych! Mieszkanie aktorki jest urządzone w iście balijskim stylu i naprawdę ciężko oderwać wzrok od tych pięknych wnętrz.

Ale to nie koniec! Julia Wieniawa właśnie pochwaliła się swoim kolejnym sukcesem! Jak się okazało, film, w którym zagrała ostatnio główną rolę, znalazł się na czwartym miejscu w rankingu najlepszych filmów na Netlixie! Mowa oczywiście o "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" - jak widać, film odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Julii w ekspresowym tempie przybywa również fanów z zagranicy! Wygląda na to, że nasza piękna aktorka podbije nie tylko Polskę, ale i cały świat. Brawo Julia!

Julia Wieniawa ma dopiero 22 lata, ale pomimo młodego wieku może pochwalić się ogromem sukcesów. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój jej kariery.