Doda jest znana z kontrowersyjnych stylizacji. Na czerwonym dywanie gwiazda zazwyczaj błyszczy, a jej styliści doskonale wiedzą, jak podkreślić atuty jej sylwetki. Jednak na co dzień wokalistka stawia na prostotę i wygodę. Jeansy, obszerne bluzy i sportowe buty - w takim stroju można zobaczyć gwiazdę, przechadzającą się ulicami Warszawy. Tak też było tym razem! Zobaczcie, w jakiej stylizacji przyłapali Dodę paparazzi. Wiemy, gdzie kupicie podobny płaszcz i buty w dużo niższych cenach!

Doda w modnym beżowym płaszczu

Doda doskonale wygląda nie tylko w seksownej sukni, ale też w codziennym zestawie. Ostatnio artystka została przyłapana przez paparazzi podczas załatwiania różnych spraw w Warszawie. Tego dnia wybrała dłuższy beżowy płaszcz, ciemnozieloną bluzę Self Love, która kosztuje 490 zł, jeansy i ugly sneakers marki Balenciaga - to już wydatek rzędu ok. 3 tys. zł.

Podobny zestaw bez problemu można skompletować, kupując ubrania w sieciówkach. Bluzy znajdziemy już od 59 zł, za beżowy płaszcz marki Stradivarius zapłacimy 299 zł (bardzo podobne znajdziecie w H&M, Zarze czy reserved), a modne sneakersy znajdziemy nawet za 99 zł.

Podoba Wam się codzienna stylizacja Dody?

Doda do całości dobrała czarne ugly sneakers.