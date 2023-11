Pamiętacie Joannę Sydor? Aktorka ponad dwa lata temu wróciła do serialu "M jak miłość", w którym gra Teresę. Jednak od kilku miesięcy nie widzieliśmy jej bohaterki na ekranie. Czy to oznacza, że znów odeszła z hitowej produkcji TVP 2? Wszystko na to wskazuje, a zwłaszcza nowa fryzura gwiazdy. Zobaczcie sami o co chodzi i jak dziś wygląda Joanna!

