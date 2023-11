Joanna Jabłczyńska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o wyjątkowej niespodziance dla Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. Kilka dni temu odbył się ślub pięknej modelki i jej partnera. Uroczystość odbyła się w Krakowie i wzięli w niej udział najbliższi pary. Na ślubie Joanny Krupy nie zabrakło również Joanny Jabłczyńskiej, która przygotowała dla młodej pary wyjątkową niespodziankę- aktorka razem z chórem zaśpiewała słynną piosenkę "All You Need Is Love". Niestety, występ aktorki wywołał sporo emocji wśród księży.

Co się dzieje, że niektórzy z nas uprawiają show zamiast Adoracji Boga?- napisał m.in. ksiądz Daniel Wachowiak.

A jak swój występ komentuje Joanna Jabłczyńska? Posłuchajcie, co zdradziła nam gwiazda serialu "Na Wspólnej"!

Joanna Jabłczyńska komentuje swój występ na ślubie Joanny Krupy.